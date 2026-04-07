Tomasz Mędrzak, 71-letni aktor, którego publiczność pamięta przede wszystkim jako Stasia Tarkowskiego z filmu "W pustyni i w puszczy" z 1973 roku, przekazał pod koniec marca, że choruje na nowotwór i jest w trakcie chemioterapii.

Tomasz Mędrzak zmaga się z nowotworem

Teatr TM, który Mędrzak powołał do życia i w którym działał jako reżyser oraz aktor, zapowiedział znaczące ograniczenie aktywności. Sam Mędrzak dał do zrozumienia, że dziś na pierwszym miejscu jest leczenie. To właśnie ono sprawiło, że musiał odłożyć zawodowe obowiązki.

Szanowni Państwo, Drodzy nasi Widzowie, Z powodu mojej choroby nowotworowej i przebiegającej chemioterapii Teatr TM zmuszony jest znacznie ograniczyć swoją działalność, ale wszystko przed nami! Proszę często się badać, tak jak ja to robiłem i wybierać lekarzy z powołania, podobnie jak aktorów w teatrze poinformował aktor pod koniec marca na stronie teatru.

Fani okazali mu ogromne wsparcie, życząc szybkiego powrotu do zdrowia.

Panie Tomaszu, życzę serdecznie szybkiego powrotu do zdrowia

Polecam Pana Bożej opiece i obiecuję modlitewny szturm do nieba w intencji całkowitego Pana powrotu do pełni sił i zdrowia

Rola w "Pustyni i w puszczy" zmieniła bieg jego kariery?

Choć rola Stasia Tarkowskiego przyniosła mu ogromną rozpoznawalność, jego kariera nie potoczyła się typowym, filmowym torem. Po sukcesie „W pustyni i w puszczy” pojawiał się w kolejnych projektach, m.in. w serialu „Stawiam na Tolka Banana”, a później zyskał uznanie rolą Leszka Talara w serialu „Dom”. To jednak teatr stał się jego najważniejszym wyborem — bardziej wymagającym, ale dającym inny rodzaj zawodowej satysfakcji.

Mędrzak przez lata był związany z warszawskim Teatrem Ochoty, gdzie z czasem objął funkcję dyrektora. Później stworzył własną scenę — Teatr TM — i właśnie tam realizował się najpełniej, pozostając wierny klasycznemu podejściu do zawodu.

Aktor od dawna pokazuje, że nie potrzebuje stałej obecności w mediach, by być zapamiętanym. W życiu prywatnym stawiał na spokój i konsekwentnie bronił granic. Wiadomo, że jest związany z żoną Marią i że mają córkę, ale na tym kończą się szczegóły, które sam dopuszcza do przestrzeni publicznej.

