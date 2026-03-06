Dziennikarz TVN wyznał to na antenie. Walczył z nowotworem

Widzowie stacji TVN24 przez wiele miesięcy zastanawiali się, co stało się z Andrzejem Morozowskim, jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy politycznych w Polsce. Po ponad półrocznej przerwie Andrzej Morozowski powrócił do prowadzenia programu „Tak jest”, otwierając pierwszy odcinek po przerwie szczerym i poruszającym wyznaniem.

Andrzej Morozowski zniknął z telewizji na pół roku. Opowiedział o walce z rakiem

Prowadzący program tuż po tym, jak przywitał się z widzami, postanowił bez większego wstępu od razu wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Andrzej Morozowski ujawnił, że półroczna nieobecność była spowodowana walką z chorobą nowotworową.

Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem ogłosił na wizji.

Słowa te natychmiast wywołały poruszenie wśród telewidzów i opinii publicznej, która wcześniej nie znała prawdziwych przyczyn zniknięcia dziennikarza z anteny. Andrzej Morozowski uspokoił swoich odbiorców, zapewniając, że najtrudniejszy etap leczenia ma już za sobą. Dziennikarz podkreślił, że aktualnie jego stan zdrowia pozwala na prowadzenie programu w pełnym wymiarze, choć do pracy wraca z zachowaniem ostrożności.

Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w pełnym wymiarze. Ale będę się starał spotykać z państwem jak najczęściej zadeklarował.

Nie zabrakło także podziękowań dla wszystkich, którzy wspierali go podczas trudnej walki z chorobą.

No i wszystkim, którzy mi kibicowali, bardzo dziękuję dodał Morozowski, zwracając się bezpośrednio do widzów.

Kim jest Andrzej Morozowski? Kariera dziennikarza TVN

Andrzej Morozowski, urodzony w 1957 roku w Warszawie, od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dziennikarstwa politycznego. Swoją karierę rozpoczynał w Radiu Zet, gdzie pracował w latach 1990-2000, a następnie był reporterem sejmowym „Teleexpressu” w Telewizji Polskiej. Od 2001 roku jest związany ze stacją TVN24, prowadząc wiele kluczowych programów publicystycznych, m.in. „Skaner polityczny”, „Bohater tygodnia”, „Studio 24”, „Kuluary” oraz „Rozmowa bardzo polityczna”. Obecnie pozostaje gospodarzem wieczornego pasma „Tak jest”, które wróciło na antenę właśnie z Morozowskim po jego powrocie do zdrowia.

