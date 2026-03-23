Historia związku Anity i Adriana z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" mogłaby stać się gotowym scenariuszem poruszającego filmu. Poznali się i powiedzieli sobie "tak" przed kamerami, a dziś wspólnie stawiają czoła życiowym wyzwaniom, w tym ciężkiej chorobie mężczyzny. Niedawno pojawiły się nowe informacje dotyczące stanu jego zdrowia.

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" choruje na glejaka

Historia Anity i Adriana z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" w ostatnich miesiącach nabrała bardzo dramatycznego wymiaru. U mężczyzny w 2025 roku zdiagnozowano glejaka IV stopnia - jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Od tego czasu przeszedł on dwie operacje, radioterapię oraz kolejne cykle chemioterapii, a także wdrożono nowoczesną terapię wspomagającą, mającą hamować rozwój choroby. Mimo leczenia pojawiła się również wznowa, dlatego jego terapia jest kontynuowana i na bieżąco dostosowywana do wyników badań.

Obecnie Adrian wciąż zmaga się ze skutkami intensywnego leczenia - kolejne dawki chemii znacząco osłabiają jego organizm, powodując między innymi brak sił, apetytu i konieczność długiej regeneracji. Na każdym etapie towarzyszy mu żona Anita, która nie tylko wspiera go w codziennym funkcjonowaniu, ale też regularnie informuje fanów o jego stanie zdrowia w mediach społecznościowych. Jak podkreśla, sytuacja bywa trudna i daleka od ideału, jednak para nie traci nadziei i wspólnie walczy o każdy kolejny dzień, czekając również na wyniki kolejnych badań, które zdecydują o dalszym leczeniu.

Anita przekazała najnowsze wieści ws. stanu zdrowia Adriana

W ostatnim czasie Anita i Adrian dawali do zrozumienia, że czeka ich ważny wyjazd do Bydgoszczy, gdzie mieli odebrać najnowsze wyniki badań i skonsultować dalsze leczenie. Towarzyszyło im napięcie, ale i nadzieja, że kolejne informacje przyniosą choć odrobinę spokoju w tej trudnej codzienności. Szczególny moment nadszedł w dniu ich 8. rocznicy ślubu - właśnie wtedy Anita i Adrian ze "ŚOPW" przekazali ważną wiadomość.

Dziś nasza rocznica i nie ma nic lepszego niż wieści z rezonansu, że wszystko ze zdrowiem jest stabilnie! Badania wyszły dobrze! poinformowała.

Teraz Anita ponownie zabrała głos w sprawie leczenia Adriana. Para jest już w domu i ma dla swoich fanów kolejne wieści.

Nareszcie dom! Tydzień w drodze i w końcu czas wypakować walizki! Adrian zaczyna dziś 3 dawkę chemii uzupełniającej, trzymajcie kciuki przekazała Anita.

