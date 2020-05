Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o wyborze imienia dla córki. Jakie ma typy? 

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spodziewają się narodzin drugiego dziecka. Niedługo na świecie pojawi się ich wymarzona córeczka. Czy wybrali już dla niej imię? Proces wyboru imienia dla dziewczynki okazał się trudniejszy niż przypuszczali!

Zobacz także: Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gubi się w przedporodowym szaleństwie! Zobaczcie, co napisał

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie dzielą się nowinkami ze swojego życia w sieci. Niedługo ich rodzina ponownie się powiększy! Małżeństwo spodziewa się córeczki, jednak wciąż nie wybrali dla niej imienia. Anita zdradziła, że kiedy nosiła pod sercem Jerzego, swojego synka, to już dawno wiedzieli, jak będzie miał na imię. Z kolei wybór imienia dla córeczki okazał się dla rodziców trudniejszy niż mogliby się tego spodziewać:

Piękne i ORYGINALNE imię dla córki to...? W tym okresie już mówiliśmy do brzuszka po imieniu z Jerzykiem, a teraz dalej jest "Malutka" 🤰🏼👶🏼 z kobiecym imieniem miało być łatwiej, a okazuje się że im większy wybór, tym gorzej🙈 czy nadając imię drugiemu dziecku sugerowaliście się tym aby dobrze pasowało do rodzeństwa, tradycjami rodzinnymi, czy raczej własnymi upodobaniami? 😊 Mamy kilka typów ale nic nie chce sugerować, ciekawe czy się pojawi🙈👶🏼♥️