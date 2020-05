Adrian i Anita poznali się na planie trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jeszcze przed pierwszym spojrzeniem świadek w rozmowie z panem młodym określił jego przyszłą żonę jako "petardę". Adrian był zachwycony, a co najwspanialsze w tej historii, ich związek... przetrwał! Dziś są już rodzicami Jerzego a niedługo na świat przyjdzie ich drugie dziecko. Spodziewają się córeczki.

Anita wpadła w wir przygotowań, ponieważ uwielbia mieć wszystko zaplanowane. Jak w tym wszystkim odnajduje się Adrian? Sam przyznał, że jest zagubiony. Zobaczcie dlaczego.

Zobacz także: Jaką żoną jest Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Adrian zdradził tajemnicę!

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już niedługo powitają na świecie swoją wymarzoną córeczkę. W sieci opublikowali już kilka zdjęć z pięknego dziecięcego pokoju, który dziewczynka będzie dzieliła ze swoim starszym braciszkiem, Jerzym.

Anita wpadła w wir przygotowań i kompletuje wszystkie potrzebne rzeczy dla maleństwa. Adrian również uczestniczy w przygotowaniach i wspólnie podejmują decyzję o zakupach. Przyszły tata przyznał, że gubi się już przedporodowym szaleństwie:

Lewa nasza, prawa Wasza 🤷🏼‍♂️😜🤣.... Tak to trochę wygląda. Anita przeszukuje internety i przegląda eeeh mam wrażenie, że wszytko co jest ważne i mniej ważne 🤔😬😵 aby malutka miała już swoje niezbędniki. Jest tego tyle, że pytając mnie o zdanie już się gubię w tym wszystkim, co już wybrane, co zamówione, co mamy a jego jeszcze nie, najzwyczajniej w świecie nie nadążam 🤣🤣🤣 - napisał na Instagramie