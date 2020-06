Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedziała o wieczornym usypianiu synka. Ten problem zrozumieją wszystkie mamy! Uczestniczka ślubnego show jest aktualnie w drugiej ciąży, więc niedługo klan urwisów powiększy się!

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedzieli sobie tak w 2018 roku, niecały rok później na świat przyszedł ich pierwszy syn, Jerzy. Aktualnie młodzi rodzice spodziewają się kolejnego dziecka. Tym razem będzie to dziewczynka. Anita i Adrian są już w pełni przygotowani na jej przyjście na świat.

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wiele swoich chwil dokumentują na Instagramie. Ich profile są pełne kolorów i idealnie oddają piękny rodzinny klimat, jednak nie zawsze jest tak kolorowo jak mogłoby się wydawać. Mały Jerzyk jest pełen energii i czasem daje swoim rodzicom popalić, szczególnie wieczorami:

Nie mam już sił do usypiania tego urwisa. Zawsze bardzo zmęczony ale gdy tylko kładziemy go do łóżka dostaje super mocy. 22:40 walczymy dalej. Uprzedzając pytanie - nie ma wielu drzemek w ciągu dnia... Po prostu chce się bawić.