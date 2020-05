Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał pierwsze zdjęcie z synkiem! "Poczułem się prawdziwym tatą"!

W Dzień Matki przyszedł na świat syn Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - Franciszek. Dwa dni później dumny tata mógł odebrać żonę i synka ze szpitala, a teraz pochwalił się na Instagramie uroczym zdjęciem, na którym trzyma swoje nowo narodzone dziecko. Emocji po powrocie Oliwii i Franka do domu nie brakowało. Okazuje się, że Łukasz jest bardzo wzruszony i dumny, móc trzymać synka w ramionach. Pod pierwszym zdjęciem z Frankiem napisał piękne słowa!

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie kryje wzruszenia, że został tatą

Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował pierwsze zdjęcie z synkiem i wyznał, kiedy dokładnie poczuł, że jest prawdziwym tatą:

Wiele osób mówiło mi że nie ma piękniejszego uczucia niż to kiedy trzyma się po raz pierwszy swoje dziecko. I wiecie co? Potwierdzam. Cały świat się wtedy zatrzymuje i liczy się tylko ten mały bobas, który jest wtulony w Ciebie. Nie da się opisać tego słowami, to trzeba przeżyć. Teraz dopiero poczułem się prawdziwym tatą. - napisał Łukasz Kuchta na swoim Instagramie.

Fani programu są zachwyceni słowami Łukasza i uroczym zdjęciem z synkiem. Pod adresem dumnego daty popłynęła fala z gratulacjami:

Gratuluję Wam 💞 Gratulacje! To prawda co napisales😊 O jak pięknie 😍 Niech Wasz maluszek rośnie zdrowo 🤗 Piękny widok 🥰 jaka kruszynka🙈 gratulacje! 🥳

Co za widok! To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Oliwia i Łukasz od początku programu przypadli sobie do gustu i szybko między nimi zaiskrzyło!