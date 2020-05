Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedziała o tym, jak jej się wiedzie po finale ślubnego show. Czy ma żal do Adama, że ją tak potraktował? Czy jego zachowanie wpłynęło na jej późniejsze życie? Joanna odważyła się na pierwsze dłuższą i niesamowicie szczerą wypowiedź po finale.

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o swoim życiu po finale

Wszyscy z zapartym tchem czekali na wieści o tym, jak zakończy się eksperymentalny miesiąc " Ślubu od pierwszego wejrzenia" dla Joanny i Adama. Ich znajomość zdecydowanie rozwijała się najwolniej. Joanna z odcinka na odcinek pokonywała coraz więcej swoich wewnętrznych barier, a na koniec eksperymentu była gotowa, aby walczyć o relację z Adamem. Jednak on miał zupełnie odmienne zdanie. Nie próbował budować dalszej relacji z uczestniczką. Miesiąc po decyzji okazało się, że nie skontaktował się z żoną ani razu. Wyszło na jaw również, że zaczął układać sobie życie z inną kobietą, o czym Joanna nie miała nawet pojęcia. Jego zachowanie zderzyło się z ogromną krytyką internautów. Joanna natomiast otrzymała wiele wsparcia. Dziś, zaledwie tydzień po emisji finału, postanowiła ustosunkować się do tego, co wydarzyło się przed ostatnie dni:

Minął tydzień od finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia'. Codziennie spływa do mnie lawina komentarzy oraz wiadomości. Z tego miejsca chciałabym każdemu z osobna serdecznie podziękować za każde ciepłe słowo, wsparcie oraz sympatię, którą mnie darzycie. Jest mi niezmiernie miło i ciepło na sercu odczytując każdą z wiadomości.- napisała na Instagramie

Czy ma żal do Adama? Joanna odniosła się do byłego męża w dość wymijającym tonie, skupiła się jednak na pozytywach swojej decyzji o udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", a jest ich naprawdę sporo:

Mówi się, że milczenie jest złotem, także ja ze swojej strony nie będę komentować zachowań drugiej strony. Jedyne co mam do powiedzenia jest to, że powierzyłam swoją osobę w 100 % ekspertom i nie żałuje tej decyzji. Zaufałam im i byłam szczera w swoich zachowaniach i wypowiedziach. A sam eksperyment dodał mi siły, wiary i pewności siebie. Mam większy dystans do siebie i otoczenia oraz często się uśmiecham. Pozdrawiam Was ciepło i jeszcze raz dziękuję. Wasze słowa dają motywację oraz siłę do działania ❤️ - napisała na Instagramie

Trzymamy kciuki Joannę, może niedługo podzieli się z nami informacją o nowej miłości? Tego jej życzymy.

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedziała o tym, co dał jej udział w programie.

Joanna nie chce komentować zachowania Adama w programie.