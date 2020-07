Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała przepiękne zdjęcia z pierwszej rodzinnej sesji zdjeciowej z córeczką, która przyszła na świat raptem dwa tygodnie temu. Internauci nie mogą napatrzeć się te fotki. Ile radości z nich bije! Czy Anita i Adrian zdradzili już jakie wybrali imię dla swojego drugiego dziecka?

Zobacz także: Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się pierwszą sesją zdjęciową córeczki! Dziewczynka to wykapany tata?

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" 7 lipca przywitali na świecie swoje drugie dziecko. Historia ich znajomości to scenariusz na film! Szczęśliwi rodzice poznali się na planie ślubnego programu, a Adrian zakochał się w żonie od pierwszego wejrzenia. Po eksperymentalnym miesiącu byli pewni, że chcą tworzyć rodzinę. Niewiele po zakończeniu trzeciej edycji show, poinformowali, że spodziewają się pierwszego dziecka. Jerzyk przyszedł na świat na początku 2019 roku. Od dwóch tygodni jest już starszym braciszkiem!

Anita i Adrian postanowili zrobić pamiątkową rodzinną sesję zdjęciową, upamiętniającą pierwszy etap życia Malutkiej, bo tak właśnie mówią na swoją córeczkę. Przepięknymi zdjęciami podzielili się na Instagramie:

Zdjęcia z pierwszej sesji zdjęciowej vs. absolutnie pierwsze zdjęcie, na którym uchwyciłam naszą czwórkę, po przyjeździe do domu👨‍👩‍👧‍👦 Czasem staramy się brać do łóżka Jerzyka i Malutką żeby chwilę ich potulić, ale z Jerzykiem jest maksymalnie 5 minut i zaczyna wariować, sam schodzi z łóżka, biegnie załatwiać swoje bardzo ważne bobo sprawy takie jak sprawdzanie, czy w jego szafkach aby na pewno są wszystkie jego skarpety🧦🧺 Patrzę na te zdjęcia i rozpiera mnie duma z tego jakie mamy cudowne dzieci. Dochodzi do mnie że jestem mamą dwójki szkrabów🙈👶🏼👶🏼 Ta pamiątkowa sesja będzie zajmować szczególne miejsce w moim sercu, ale to pierwsze rozmazane zdjęcie z domu również ❤️❤️❤️