Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o córce: "Oczekiwałam większego armagedonu"

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kilka dni temu powitali na świecie swoją córeczkę. Szczęśliwy ojciec odebrał już swoje dziewczyny i przywiózł do domu. Anita podsumowała pierwsze dni z niemowlakiem. Jak się odnajduje w domu po porodzie? Czy córeczka daje jej i Adrianowi popalić? Które z dzieci jest spokojniejsze? Anita już dawno nie zdradziła tylu szczegółów!

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o córce

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wreszcie powitali na świecie swoją córeczkę. Szczęśliwa mama przyznała, że malutka jest wyjątkowo spokojna i jest zaskoczona tym, jak bardzo jest grzeczna. Przyznała, że była przygotowana na to, że pierwsze dni z niemowlęciem w domu mogą być ciężkie. Wygląda na to, że jak na razie to Jerzyk potrzebuje większej uwagi rodziców.

Mogłabym tak z Nią leżeć i patrzeć na Nią cały dzień... ale oczywiście nie ma takiej możliwości, bo bycie mamą dwójki zdecydowanie nie ma wiele wspólnego z leżeniem 🙃😊 Jaki był ten pierwszy tydzień nowej rzeczywistości w domu w czwórkę? Wydaje mi się, że oczekiwałam nawet większego armagedonu. Jerzyk jest zdecydowanie większym wyzwaniem niż Malutka, która przez większość czasu śpi i jest bardzo spokojna.

Anita i Adrian przepiękny dziecięcy pokoik mieli już gotowy od dawna. Na razie jednak postanowili, że niemowlęce łóżeczko wstawią do swojej sypialni, aby malutka nie budziła w nocy swojego braciszka.

Na razie jej łóżeczko wylądowało jednak w naszej sypialni, żeby nie budzić braciszka nocnymi pobudkami. Nie zdążyliśmy jeszcze zapomnieć przez rok jak pielęgnuje się takiego noworodka . Podstawa to podział obowiązków z tatusiem, tak aby sprawnie przechodzić przez kolejne punkty dnia, posiłki i kąpiele- taśmowo😁 dostawa na przewijak jedno bobo po drugim 😆👶🏼👶🏼

Anita opisała również pierwsze czuły gest Jerzyka względem siostry. Z pewnością szczęśliwa mama zapamięta ten moment na zawsze:

Myślę, że w najbliższych tygodniach wiele będzie się zmieniać i będziemy uczyć się życia w rodzince 2+2+🐕 👨‍👩‍👧‍👦 Muszę Wam tylko napisać że mimo tych nocnych pobudek, pewne jest to, że otacza nas jeszcze więcej miłości , a moment kiedy Jerzyk pochylił się nad siostrzyczką i dał jej buziaka jest nie do opisania słowami❤️❤️❤️

Miło patrzeć na ich szczęście!

Anita i Adrian poznali się w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dziś są już szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci.