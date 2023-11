Na co dzień Anita Lipnicka rzadko wypowiada się na temat swojego życia osobistego. Niechętnie też porusza kwestie, które wywołują w społeczeństwie skrajne emocje. Ostatnio jednak piosenkarka udzieliła wywiadu tygodnikowi "Wprost", w którym wspomniała o rodzinnej tragedii. Przy okazji artystka zabrała głos odnośnie prawa do eutanazji.

Udzielając wywiadu tygodnikowi "Wprost", Anita Lipnicka opowiedziała o bolesnej historii dziadka, która skończyła się w dramatycznych okolicznościach. Mężczyzna odebrał sobie życie. Piosenkarka zasugerowała, że każdy człowiek powinien mieć prawo do eutanazji.

Jestem za tym, żeby człowiek, który chce odejść, mógł to zrobić w cywilizowany sposób pod kontrolą lekarzy. To wynika z mojego osobistego doświadczenia: mój dziadek odebrał sobie życie i wiem doskonale, dlaczego to zrobił

— poinformowała Anita Lipnicka.