Ślub kościelny Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka odbył się 12 grudnia 2025 roku, dokładnie w dniu urodzin Anity. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w malowniczej kapliczce w Szczecinie. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 13:00. Uroczystość była wyjątkowa nie tylko z uwagi na termin i miejsce, ale także ze względu na emocjonalne tło wydarzenia. Po ceremonii zaślubin goście przenieśli się do eleganckiego dworku położonego nad jeziorem Szmaragdowym w Szczecinie, otoczonego przez Puszczę Bukową. To tam odbyła się huczna i niezwykle wzruszająca zabawa weselna.

Ślub kościelny i bajkowe wesele Anity i Adriana ze "Ślubu o pierwszego wejrzenia"

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Ślub kościelny Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odbył się w miniony piątek 12 grudnia 2025 roku i już został okrzyknięty jednym z najważniejszych wydarzeń w polskim show biznesie 2025 roku. Oprawa ślubu i wesela Anity i Adriana była niczym z bajki. Już sam przyjazd pary do kaplicy zabytkowym mercedesem wywołał poruszenie wśród gości. Sala weselna została ozdobiona dekoracjami w kolorze głębokiej zieleni, symbolizującej nadzieję, co miało dodatkowy wymiar symboliczny w kontekście choroby Adriana.

Wśród atrakcji znalazły się sztuczny śnieg, widowiskowe fajerwerki oraz występ ludowego zespołu, który wprowadził gości w niepowtarzalny klimat. Najbardziej wzruszającym momentem wieczoru był pierwszy taniec nowożeńców, pełen emocji i symboliki, który sprawił, że wiele osób nie mogło powstrzymać łez. Fragmenty ceremonii i tańca zostały udostępnione w mediach społecznościowych, m.in. przez uczestnika programu, Macieja Kubika.

Anita i Adrian ze "Ślubu o pierwszego wejrzenia" pokazali pierwsze nagranie z wesela

Choć od ślubu kościelnego Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" minęło zaledwie kilka godzin, para już pochwaliła się w sieci profesjonalnym nagraniem z wydarzenia.

Magia, w którą nie możemy uwierzyć - napisała na InstaStories Anita ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.

Na nagraniu widzimy nie tylko bogato przystrojoną salę weselną niczym z komedii romantycznej rodem z Hollywood, ale też pierwszy taniec Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", czy spektakularny pokaz fajerwerków.

Jak w bajce! Poproszę o bajkowe zakończenie dla tej Pary. Prawdziwe, szczere, głębokie uczucie.

Widać serce włożone w każdy detal. Brawo dla wszystkich zaangażowanych, a Anicie i Adrianowi samych pięknych chwil razem - komentują zachwyceni internauci.

Para otrzymała od ekipy filmowej również niezwykły prezent w formie nagrania ich reakcji na wyświetlany podczas wesela materiał z ich pierwszego ślubu, jaki w 2018 roku widzowie TVN mogli podziwiać w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Nie jedna, a dwie suknie ślubne Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Panna młoda zachwyciła wszystkich nie jedną, a dwiema wyjątkowymi stylizacjami. Podczas ceremonii kościelnej Anita miała na sobie klasyczną białą suknię z odkrytymi ramionami i długim trenem. Stylizacja była niezwykle elegancka i dopasowana do charakteru uroczystości. Na część weselną Anita wybrała drugą suknię, lekką kreację z gorsetem z przezroczystościami, kwiatowym motywem i rozcięciem na nodze. Stylizacja ta nadawała pannie młodej romantycznego, niemal bajkowego wyglądu i była szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

Na uroczystości nie zabrakło znajomych i przyjaciół pary, w tym uczestników różnych edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wśród zaproszonych gości pojawili się: Maciej Kubik z 12. edycji, Laura i Karol Maciesz z 5. edycji, Kornelia i Marek z 9. edycji czy Ania Wróbel z 2. edycji.

