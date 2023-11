Anna jest kandydatką Jakuba w 6. edycji "Rolnik szuka żony". Została uznana przez fanów programu nie tylko za najsympatyczniejszą uczestniczkę, ale też najlepiej ubraną. Jej charakterystyczny styl początkowo nie do końca pasował do scenerii, ale z czasem okazało się, że Ania doskonale potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, a jej zestawy są idealnie dopasowane do okazji. Wiemy już, jak Ania będzie wyglądała w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony". Kobieta postawiła na ostry, drapieżny look. Zobaczcie...

Reklama

Ania zaskoczyła stylizacją w finałowym odcinku "Rolnika"!

Kandydatka Jakuba na randki z mężczyzną w restauracji wybierała kobiece sukienki, w sportowym stylu widzieliśmy ją podczas wyprawy do parku linowego, a na co dzień w gospodarstwie rolnika zakładała kolorowe koszulki zestawione z jeansami lub szortami. W finałowym odcinku postawiła na czerń w połączeniu z panterką. Do tego założyła ciężkie masywne buty, które królują wśród trendów na jesień 2019. Uwagę zwraca też modna spódnica z suwakiem, która eksponuje zgrabne nogi Ani.

Zobaczcie całą stylizację!

Akpa.pl

Nowa fryzura Ani z "Rolnika"

Ania w finałowym odcinku pochwaliła się też nowym kolorem włosów. Do tej pory rolniczka miała ciemny kolor u nasady i jaśniejsze końce, a teraz zdecydowała się na jeden, jaśniejszy kolor. Trzeba przyznać, że wygląda świeżo i promiennie.

Ania i Jakub są najsympatyczniejszą parą tej edycji i mogą liczyć na ogromne wsparcie ze strony fanów, którzy trzymają kciuki za to, aby im się udało stworzyć prawdziwą relację. Jakiś czas temu mężczyzna przyznał, że planuje wyprowadzkę bliżej miasta. Podejmie taką decyzję dla Ani?

Anna i Kuba Rolnik szuka żony

AKPA

Ania z "Rolnik szuka żony" jest najlepiej ubraną uczestniczką tej edycji

Facebook