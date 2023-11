Jakub i Ania są najsympatyczniejszą parą 6. edycji „Rolnik szuka żony”. Widzowie okazują im ogromne wsparcie i widzą potencjał w ich relacji. Para jest szczera w okazywaniu uczuć, a Kuba wykazał się ogromną dojrzałością i kiedy zorientował się, że zależy mu na Ani – podziękował drugiej kandydatce, Ewie. Dzięki temu oboje mieli więcej czasu na poznanie się i randki, podczas których mężczyzna przełamywał kolejne bariery strachu dla swojej wybranki. Teraz Jakub zdradził, jakie ma plany na przyszłość? Są związane z Anią?

Jakub chce przeprowadzić się do miasta?

Widać, że Jakub jest zauroczony Anią. Para idealnie do siebie pasuje i uzupełnia się wzajemnie, a fani "Rolnika" są przekonani, że "tylko im może się udać"! Pod jednym ze zdjęć pary na oficjalnym koncie programu na Facebooku, jedna z Internautek zdradziła, że Ania i Jakub po programie nadal są razem.

Co prawda Ania, zgłaszając się do programu zdawała sobie sprawę, że może się to wiązać z przeprowadzką na wieś, ale okazuje się, że to jednak Jakub zdecyduje się rewolucje w swoim życiu i planuje wyprowadzkę bliżej miasta:

Chcę zamieszkać w małym domku bliżej miasta - powiedział Jakub Napierała dla magazynu "Rewia".

Nie musi to wcale oznaczać, że zrezygnuje z prowadzenia gospodarstwa. Być może planując wspólną przyszłość chcieliby zacząć od nowego domu. Do tej pory w życiu rolnika to praca w gospodarstwie była najważniejsza, ale teraz jak widać jego priorytety się zmieniły.

Czy Jakub przeprowadzi się dla Ani? Sądzicie, że ta relacja zakończy się ślubem?

