Ania z "Love Island" popiera Karolinę Gilon: "mnie też spotkał hejt z powodu nadprogramowych kilogramów"

Karolina Gilon zdecydowała się na odważną metamorfozę! Na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciem w nowym kolorze włosów. Prowadząca "Love Island" postanowiła, że tym razem na jej głowie zagości... turkus! Czy to zmiana na dłużej? Zobaczcie jak teraz wygląda modelka! Zobacz także: Karolina Gilon jest zakochana w tajemniczym Michale! To niezły przystojniak Karolina Gilon pomalowała włosy na... niebiesko! "No to zaszalałam" Kariera Karoliny Gilon w ostatnim czasie nabrała zawrotnego tempa. Modelka, która zdobyła uwagę widzów dzięki udziałowi w "Top model" świetnie odnalazła się w telewizji! Jest między innymi prowadzącą programu "Love Island", który już wkrótce ponownie pojawi się na antenie Polsatu. Jest piękna i zdolna, a do tego nie boi się odważnych metamorfoz. Niedawno zaskoczyła wszystkich swoim różem na głowie. Teraz postawiła zaś na ... turkus! Czy to będzie zmiana na dłużej? Okazało się, że nie. To tylko spray, który za chwilę się zmyje. No to zaszalałam !! Turkus na głowie - tego chyba jeszcze nie było 🙌🏽 Ale spokojnie !!! [...] Spray, który zmywa się po pierwszym myciu :))) - napisała Karolina Gilon. Chociaż to tylko chwilowa metamorfoza, to jednak ta zmiana w wyglądzie gwiazdy bardzo spodobała się fanom Karoliny Gilon. Oczywiście w komentarzach pod postem modelki pojawiło się mnóstwo komplementów od wielbicieli. - Niesamowicie Piękna Pani Karolina - Pasuje😉 - Jaka cudowna😍❤️ - Ale ładny ten turkus 💙💙💙💙 - Fenomenalnie 💗💗💗💗 - piszą fani. Naszym zdaniem Karolina Gilon w każdym kolorze włosów wyglądałaby zniewalająco! A Wam jak się podoba w turkusowej fryzurze? ...