Polsat SuperHit Festiwal: Beata Kozidrak wydała majątek na kontrowersyjną stylizację

Spektakl o życiu Beaty Kozidrak „Być jak Beata” zaprezentowany w Teatrze Współczesnym w Szczecinie cieszył się ogromnym sukcesem, dlatego zapadła decyzja o tym, że powstanie również film. Życie wokalistki Bajmu pokazane na wielkim ekranie może przyciągnąć do kin tłumy. Do tej pory nie było wiadomo, kto mógłby zagrać główną rolę w filmie o Beacie Kozidrak, ale teraz sama artystka ujawniła kilka szczegółów! Zobaczcie sami! Kto zagra Beatę Kozidrak w filmie o piosenkarce? Okazuje się, że jedną z kandydatek do roli Beaty Kozidrak jest Barbara Kurdej-Szatan . Gwiazda „ M jak miłość ” ma nie tylko talent aktorski, ale też wokalny, dlatego idealnie sprawdziłaby się w roli wokalistki kultowego polskiego zespołu. Uwielbiam ją! Która aktorka nie chciałaby zagrać takiej gwiazdy - powiedziała Kurdej se.pl Już jest scenariusz do filmu! Scenariusz do filmu już jest napisany, a jego autorem jest reżyser Piotr Domalewski: To prawda, napisał go Piotr Domalewski, twórca znakomitego filmu "Cicha noc". Jesteśmy już po kilku spotkaniach i rozmowach dotyczących produkcji. Wygląda to obiecująco - powiedziała Beata Kozidrak "Na żywo". Jak podaje se.pl, aby film mógł powstać zgodę musi wyrazić również Andrzej Pietras, były mąż wokalistki. Niestety jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ponieważ ma pewne obawy. Nad udziałem w filmie zastanawia się również Beata Kozidrak. Ciekawe czy kandydatura Barbary Kurdej-Szatan przypadła jej do gustu? Zobacz także : "Nie poznałam swoich piosenek" Beata Kozidrak komentuje spektakl o niej! Czy podobał jej się? Beata Kozidrak Barbara Kurdej-Szatan