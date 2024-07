Ostatnio Ania Wyszkoni skarżyła się, że matki atakują ją w internecie posądzając o niepoważne traktowanie swojej malutkiej córki Poli. Gwiazda uznała jednak, że będzie robić swoje i postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym. Ania w trasy koncertowe zabiera ze sobą córkę (zobacz). Tak też było podczas Sopot Festiwal 2012.

Reklama

Fotoreporterzy przyłapali Anię jak razem z dzieckiem i mężem Maciejem Durczakiem szła do hotelu. Szczęśliwa rodzina nie kryła radości, że Pola jest razem z nimi. Zapozowali do wspólnych zdjęć, szeroko uśmiechnęli się i poszli do środka.

To pierwszy raz kiedy do sieci trafiły tak wyraźne zdjęcia Wyszkoni z córką. Trzeba przyznać, że Pola jest naprawdę uroczym dzieckiem.

Zobacz: "Mam dość życzliwych uwag!"

Zobacz także

Reklama

Więcej zdjęć z Sopot Festiwal: