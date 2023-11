Ania Starmach blisko pół roku temu po raz pierwszy została mamą. Jurorka polskich edycji MasterChefa nie skorzystała z długiego urlopu macierzyńskiego, a niespełna miesiąc po porodzie wróciła do pracy! Pasjonatka gotowania dzieli życie między dom a pracę, jednak nie zapomina o swoich fanach na Instagramie. Ci właśnie posłali Ani mnóstwo komplementów, bo gwiazda zaprezentowała się w nowej fryzurze. Jak wygląda?

Ania Starmach nigdy nie eksperymentowała z włosami. Jurorka od kilku lat nosi tę samą fryzurę, co najwyżej brązowe włosy spina w kok lub kucyk, ale jest to niewielka zmiana.

Znacie to? Prosicie fryzjera, aby podciął włosy o jakiś centymetr... - napisała Anna na swoim Instagramie zamieszczając zdjęcie ściętych włosów.

A później dodała: "No to mamy nową fryzurę! Na zero, nowa ja, zmiana na wiosnę, miał być centymetr, ciach!"