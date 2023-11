A jakim dzieckiem jest mała Jagna? Anna Starmach nie ukrywa, że jej córeczka jest bardzo grzeczna. :)

Jest fajnie, jest spokojnie, jest ciepło, miło i czuję, że mój dom jest domem, takim już 100%. Na razie nawet nie mam ochoty na to, żeby wyjść do kina, nie mam ochoty, żeby się spotkać z kimś na kawę ja mam ochotę siedzieć i się patrzeć na ten cud świata. Moje dziecko jest bardzo grzeczne, to nie oznacza, że przesypiam długie godziny w nocy, ale to oznacza, że mogę w miarę normalnie funkcjonować.