Komplet Ani Lewandowskiej w gwiazdki to hit! Wiemy, gdzie go kupić

Anna Lewandowska zaprezentowała na Instagramie swoją nową świąteczną stylizację - to czarny komplet w gwiazdki od Łukasza Jemioła. Bluza z dekoltem w łódkę w połączeniu z rozkloszowaną spódnicą o długości midi to prawdziwy hit. Anna Lewandowska postanowiła zestawić ten komplet z seksownymi czarnymi kozakami na szpilce. Świątecznie i niezwykle oryginalnie! Co ciekawe, komplet zupełnie odwrócił uwagę od ciążowego brzuszka Ani - czy taki był zamiar?

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała się w bikini. Widać ciążowy brzuszek?

My zakochaliśmy się w tym świątecznym looku Ani Lewandowskiej - zwłaszcza ze względu na złote i srebrne gwiazdki, które kojarzą nam się ze świąteczną aurą. A wy? Jesteście równie oczarowani?

Zobacz także: Te szpilki to hit jesieni 2019! Siwiec i Lewandowska mają takie same

Bluza z dekoltem w łódkę z najnowszej świątecznej kolekcji 2019/20 to idealny pomysł na prezent. Unikalny wzór z gwiazdkami sprawia, że bluza doskonale sprawdzi się w zimowych i świątecznych stylizacjach. Kosztuje 499 złotych.

Zobacz także: Ania Lewandowska i Małgorzata Rozenek zdecydują się na urlop macierzyński? Odpowiedź w nowym "Fleszu"!

Czarna spódnica ze złotymi gwiazdkami od Łukasza Jemioła to śmiała propozycja tuż przed zbliżającym się karnawałem. Jest zwiewna, dobrze się układa i znakomicie komponuje się z bluzą w gwiazdki będącą hitem kolekcji świątecznej. Spódnica jest niestety droższa - kosztuje 999 złotych.