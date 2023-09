Ile Anna Lewandowska zarabia na treningach z Polkami? My już wiemy! Gwiazda jest bardzo popularną trenerką, ale okazuje się, że nie zarabia na trenowaniu Polek... Co w takim razie dzieje się z pieniędzmi ze sprzedaży biletów na jej treningi? Ania cały dochód z ćwiczeń, które organizuje w ramach promocji nowego DVD „15/7”, przekazuje potrzebującym - mówi jej menedżerka Monika Rebizant. W Gdańsku był to Dom dla Samotnych Kobiet oraz Matek z Dziećmi, a w Łodzi - dom dziecka. A to dopiero początek trasy! Ania swój czas dzieli teraz między treningami, a... pracą z polskimi piłkarzami. Lewandowska jest dietetykiem nie tylko Roberta, ale też kilku innych reprezentantów. Na liście jej klientów są też... polskie WAGs. Na zgrupowanie kadry do Juraty, Anna Lewandowska przyjechała bez męża. Robert w tym czasie był w Niemczech, gdzie jego drużyna, Bayern Monachium, grała mecz. Mimo wszystko Anna Lewandowska (28) i bez niego była w centrum zainteresowania. Dlaczego? Bo prowadziła treningi dla wszystkich WAGs. Sześć z nich m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna i Sara Boruc już od jakiegoś czasu współpracują z Lewandowską. Ania ułożyła im ćwiczenia i menu. Za jej radą dziewczyny przeszły na dietę bezglutenową i, tak jak ona, wyeliminowały nabiał - zdradza nasz informator. ZOBACZ: Piękniejsza strona reprezentacji! Anna Lewandowska poprowadziła trening dla żon piłkarzy! ZDJĘCIA Cały materiał o Annie Lewandowskiej w najnowszym numerze „Flesza”. Anna Lewandowska kocha zdrową żywność Ania bardzo wspiera swojego męża i jest jego dietetykiem Ania prowadzi treningi w całej Polsce