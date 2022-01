Anna i Robert Lewandowscy na czułym nagraniu. Takich prywatnych scen jeszcze nie pokazywali!

Anna i Robert Lewandowscy spędzają teraz ze sobą każdą wolną chwilę. Z powodu epidemii koronawirusa, para przebywa w swoim domu w Niemczech i ściśle przestrzega wszystkich zaleceń. Jednak żadne z nich nie rezygnuje oczywiście aktywności fizycznej, do której angażuje również... Klarę! Zobaczcie nagranie, na którym dziewczynka dzielnie ćwiczy z tatą. Wygląda na to, że rośnie kolejny wspaniały sportowiec. Zobacz także: Do porodu został zaledwie miesiąc! Czy Anna Lewandowska będzie musiała rodzić bez męża? Klara Lewandowska dzielnie ćwiczy z tatą! Ania pochwaliła się uroczym nagraniem To już ostatnie chwile, kiedy rodzina Lewandowskich jest we trójkę! Już za niespełna miesiąc, małżeństwo powita na świecie swoje drugie dziecko. Ostatnie chwile przed porodem, Ania, Robert i Klara spędzają w domu, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa przed koronawirusem. Piłkarz oczywiście nie zamierza robić jednak przerwy od ćwiczeń, do których zaangażował również swoją córeczkę! Ania Lewandowska pochwaliła się uroczym nagraniem, na którym Robert i Klara wspólnie podciągają się. Fani pary zgodnie stwierdzili, że dziewczynka pod tak wspaniałą opieką, wyrośnie zapewne na wspaniałego sportowca! - Rośnie mały sportowiec. 😍 Tylko patrzeć, jak Klara pójdzie w ślady rodziców. 😉 Sport to bardzo dobry nawyk! - Kochany tatuś 👍👏😘❤️❤️❤️ - Pani córka zbuduje fitnesowe imperium 😊 - Wspaniały pomocnik! 😍 - Brawo Klarcia....prawie jak tatuś😁👏👏👍 - piszą fani pary. Klara już nie raz udowodniła, że wspólne ćwiczenia sprawiają jej ogromną frajdę! Jak myślicie, pójdzie raczej w ślady mamy czy taty? Tymczasem zobaczcie to urocze nagranie Klary i Roberta! ...