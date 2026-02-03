Agata Matuszewska, uczestniczka jedenastej edycji programu „Rolnik szuka żony”, oficjalnie ogłosiła, że jest zakochana. W listopadzie 2025 roku pojawiła się na imprezie uczestników programu z tajemniczym mężczyzną. Wtedy jeszcze nie zdradziła, kim jest towarzyszący jej partner. Dopiero podczas wizyty w studiu programu „Pytanie na śniadanie” wyjawiła prawdę. Po emisji wspólnie wystąpili na nagraniu wideo, gdzie wprost odpowiedzieli na pytanie o ich relację. Agata nie kryła uczuć, wyznając z uśmiechem: „No kwitnie”.

Kim jest partner Agaty z "Rolnik szuka żony"?

Partner Agaty Matuszewskiej z "Rolnik szuka żony" ma na imię Adam. Wcześniej przedstawiała go jako „kierowcę”, który wszędzie jej towarzyszy. Ich relacja rozwijała się z dala od zainteresowania mediów, jednak w końcu postanowili przestać się ukrywać.

Agata z "Rolnik szuka żony" podzieliła się w sieci pierwszym zdjęciem z Adamem, które wykonali w lutym 2025 roku w Krynicy podczas pobytu w sanatorium, gdzie się poznali.

Myślę, że program ''Rolnik szuka żony'' dużo mi pomógł w znalezieniu miłości, bo sama sobie odpowiedziałam, kogo szukam ale też zmieniłam się i nauczyłam żyć we dwójkę.

Agata z "Rolnik szuka żony" wspomniała również swoją programową wizytówkę, w której o potencjalnym partnerze mówiła:

Niekoniecznie musi być to rolnik, bo wiadomo, żeby nie miał dwóch lewych rąk, ja potrzebuję by mnie ktoś za adorował, na jakąś randkę zaprosił. Można mi zaimponować dbaniem o mnie, zauważaniem mnie, oczywiście to powinien być mężczyzna, który ma swoje zdanie. Oby tańczył, bo ja uwielbiam tańczyć. Może być spokojniejszy ode mnie. Żeby był zadbany, wysoki, śniady ale to nie oznacza, że wykluczę innego.

Dziś nie ukrywa, że opis pasuje do Adama: "I wszystko się spełniło". Mało tego, dodała: "I w sumie, jak teraz obejrzał wizytówkę, mówi, że by napisał list.

Jak potoczyła się historia Agaty w „Rolnik szuka żony”?

W programie „Rolnik szuka żony” Agata nie znalazła trwałego uczucia. Na jej gospodarstwo przyjechali dwaj kandydaci: Mirek i Irek. Mirek sam zdecydował o opuszczeniu programu, a Agata kontynuowała znajomość z Irkiem. Choć początkowo wydawało się, że dobrze się dogadują, ich relacja nie przetrwała próby czasu. Po zakończeniu show Agata nie komentowała publicznie swojego życia uczuciowego. Dopiero spotkanie uczestników programu w listopadzie 2025 roku, na którym pojawiła się z nowym partnerem, rozpoczęło lawinę spekulacji. Dziś już wiadomo, że jest szczęśliwa.

Agata Matuszewska z "Rolnik szuka żony" z partnerem Adamem, fot. Instagram @agata.matuszewska.rolnik