Ania Dąbrowska prawie w ogóle nie bywa na salonach, ale w branży muzycznej działa bardzo prężnie. Niewiele osób wie, że wokalistka napisała teksty do piosenek Dody, a i przy okazji premiery "Riotki" doszukiwano się wpływów Dąbrowskiej. Zobacz: Dąbrowska szczerze o współpracy z Dodą i udziale w The Voice: Nie sprawdziłam się w roli trenerki

Wokalistka ostatnio przechodziła trudny okres, ponieważ rozstała się z życiowym partnerem, Pawłem Jóźwickim. Niestety jak podaje "Na żywo" artystka dalej nie uporała się z samotnym życiem. Znajoma Dąbrowskiej w rozmowie z tabloidem wyznała, że nie jest ona w najlepszej kondycji:

Ania jest w fatalnej kondycji psychicznej. Śpi do południa , nie ma siły wstać z łóżka. Za to bezsenne noce spędza surfując w internecie.

Słowa te jednak nie do końca są prawdziwe, ponieważ Ania Dąbrowska zapowiada kolejną płytę "Pop z klasą". Płyta powstaje w studiu Polskiego Radia S-4. Na rynku ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Wróciłam do studia, w którym nagrywam średnio raz na pięć lat. Pracuję nad tym, aby brzmienie było mocno analogowe. Namawiam swoich muzyków na to, by jak najwięcej instrumentów nagrywać w tradycyjny sposób. Mam nadzieję, że efekt będzie zaskakujący - zdradza artystka w rozmowie z wirtualnemedia.pl