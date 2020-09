Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowym wózkiem Liwii! Znamy markę i cenę

Ania Bardowska pochwaliła się nowym wózkiem córeczki. Okazuje się, że mała Liwia ma w swojej kolekcji nową, stylową "brykę". Żona Grześka z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała na pytania internautów o wózek i zdradziła jego markę.

A ile kosztuje nowa limuzyna w której wozi się druga pociecha pary? Zobaczcie!

Ania Bardowska pokazała nowy wózek Liwii

Dokładnie 6 listopada 2019 roku na świecie pojawiło się drugie dziecko Ani i Grześka Bardowskich z drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Od tamtej pory minął już prawie rok, a ich córeczka to już duża dziewczynka. Po narodzinach Liwia "woziła" się w wózku po swoim starszym bracie, ale po jakiś czasie dostała nowy pojazd. Pod koniec maja tego roku, okazało się, że Liwia jest już na tyle duża, że przesiadła się z gondoli do spacerówki marki Espiro.

Teraz Ania Bardowska pokazała na Instagramie zdjęcie, na którym widać najnowszy wózek małej Liwii! To właśnie ten wózek zabrała dla córki na wakacyjny wyjazd na Mazury. Żona Grześka we wpisie opublikowanym w sieci przyznała, że po raz kolejny postawiła na markę Espiro. Tym razem zdecydowała się na spacerówkę Sonic Air od Espiro, którą możecie kupić za ok. 1200 złotych.

Zobaczcie sami, jak prezentuje się nowy wózek córeczki Ani i Grześka Bardowskich! Fajny? Naszym zdaniem bardzo!

Ania Bardowska pokazała nową spacerówkę córki.

Córeczka Ani i Grześka Bardowskich na początku listopada skończy roczek.