Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała nowy wózek swojej kilkumiesięcznej córeczki Liwii. Okazuje się, że model, na który zdecydowała się młoda mama, jest dostępny w bardzo przystępnej cenie.

Ile kosztuje i gdzie go można kupić?

Ania Bardowska pokazała wózek córki

Ania i Grzegorz Bardowscy pokazali zdjęcia ze swojego rodzinnego spaceru. Przy okazji pochwalili się nowym wózkiem swojej córeczki Liwii.

Dwa dni poza domem i człowiek od razu inaczej funkcjonuje (chociaż prawdę mówiąc przy dwójce dzieci nie da się wypocząć), ale ten wyjazd był nam potrzebny, a na pewno mi bo sporo czasu spędzam z dzieciaczkami sama, Grzesiek odwiedza wszystkie możliwe w kraju targi rolnicze ;). Kto zauważył, że mamy nowy wózek? - zapytała Anna

Wózek jaki posiadają Grzegorz i Anna Bardowscy to model marki Espiro Only. Jest to wózek 2w1 i można go kupić już od 1799 zł. Bardowcy zachwyceni są jego kompaktowością.

Używam go od ponad tygodnia i jestem z niego bardzo zadowolona. Lekko się go prowadzi, łatwo się go składa i nie jest ciężki, a to duży plus bo często muszę radzić sobie sama 😉.

Cena wózka jest bardzo przystępna w porównaniu z innymi wózkami gwiazd, które potrafią kosztować krocie. Kupilibyście taki model?

Ania Bardowska pokazała nowy wózek córki. Jego cena jest dość przystępna.

Liwia, córeczka Ani Bardowskiej urodziła się w listopadzie 2019 roku.

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie programu "Rolnik szuka żony". Dziś tworzą szczęśliwą rodzinkę. Mają syna oraz córkę.