Gwiazdy dokładają wszelkich starań, aby podczas wielkich imprez wyglądać olśniewająco na czerwonym dywanie. Nie zawsze się to udaje i niestety zdarzają się wpadki. Jeśli chodzi o polskie gwiazdy to do stylizacji nie ma szczęścia Barbara Kurdej-Szatan, która niefortunnie dobiera poszczególne elementy garderoby do siebie. Zobacz: Kurdej-Szatan zaliczyła kolejną wpadkę. Tym razem efekt zepsuły rajstopy

Nie tylko nasze rodzime gwiazdy popełniają gafy. Ostatnio jedna przydarzyła się Angelinie Jolie. Co prawda nie była to wpadka związana z odzieżą, lecz z makjażem, ale wydarzyła się już po raz kolejny. Gwiazda kilka miesięcy temu pojawiła się na premierze filmu z białym, pudrowym osadem na twarzy. Tym razem na gali Critics Choice Awards aktorka użyła zbyt jasnego korektora pod oczy, co uwydatniło się na zdjęciach i w blasku fleszy. A szkoda, bo stylizacja była nienaganna, a Jolie prezentowała się fantastycznie.

Co sądzicie?

Jolie i Pitt na premierze filmu "Czarownica":