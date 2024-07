Związek Angeliny Jolie i Brada Pitta to już przeszłość. Choć uchodzili za najpiękniejszą parę Hollywood i wychowywali wspólnie aż szóstkę dzieci, aktorska para postanowiła się rozstać. To Angelina Jolie złożyła papiery rozwodowe, czym ponoć bardzo zaskoczyła Brada Pitta, który nie był przygotowany na taki cios i nie spodziewał się, że jego żona zdecyduje się na taki krok. Angelina była jednak pewna swojej decyzji, wynajęła nowy dom, do którego przeniosła się z dziećmi i unikała mediów. Brad Pitt po kilku miesiącach od złożenia przez Jolie pozwu, udzielił pierwszego wywiadu magazynowi "GQ". Aktor przyznał, że jest uzależniony od alkoholu i zapisał się na terapię.

Właśnie zacząłem terapię. Uwielbiam ją. Musiałem przejść przez dwóch lekarzy, ale w końcu trafiłem na odpowiedniego terapeutę - mówi Brad Pitt.

Angelina Jolie potrzebowała więcej czasu, żeby uporać się z rozstaniem i udzielić pierwszego wywiadu na ten temat. Aktorka pojawiła się na okładce wrześniowego wydania amerykańskiego "Vanity Fair".

Między nami zrobiło się źle. Chociaż nie chciałabym używać tego słowa... Powiedzmy zatem, że zaczęło być trudno. Dopiero wszyscy dochodzimy do siebie po tej serii wydarzeń, jakie doprowadziły do złożenia pozwu rozwodowego. Wszyscy staramy się uczynić, co w naszej mocy, by uzdrowić naszą rodzinę - zdradziła Angelina Jolie na łamach "Vanity Fair".

