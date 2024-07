Selena Gomez jest przyczyną rozpadu związku Brada Pitta i Angeliny Jolie? Magazyn "Star" podał, że aktor i wokalistka doskonale bawili się podczas rozdania Złotych Globów, co rozwścieczyło Angelinę Jolie i pogłębiło kryzys w związku jednej z najbardziej znanych par na świecie. W zagranicznych mediach pojawiło się zdjęcie śmiejącego się Brada Pitta i Seleny Gomez, a według magazynu aktorka zarzuciła mężowi, że zdradził ją z młodszą koleżanką. Teraz krążą plotki, że Angelina chce zostawić Brada. Co ciekawe jeszcze kilka tygodni temu rozpisywano się o tym, że to właśnie gwiazdor ma już dość Jolie i jej ataków zazdrości. Jaka jest zatem prawda? Nie ma wątpliwości, że Selena jest piękna, dlatego z pewnością jest w stanie podbić serca wielu mężczyzn, ale raczej w swoim wieku. Angelina z pewnością nie ma powodów do obaw, a my trzymamy kciuki, aby miłość Brangeliny przetrwała!

Angelina Jolie jest zła na Brada Pitta!

Podobno na Złotych Globach Selena Gomez oczarowała aktora.

Selena Gomez i Brad Pitt na Złotych Globach