Angelina Jolie i Brad Pitt rozwodzą się? Para zaledwie 1,5 roku temu wzięła ślub i oboje mówili, że był to najszczęśliwszy dzień w ich życiu. Jak donosi magazyn "In touch", przystojny aktor postanowił zakończył związek z piękną aktorką.

To on stwierdził, że powinni się rozwieść. Powiedział Angie, że to koniec - donosi informator magazynu „In Touch".