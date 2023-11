Reklama

Wielką niespodzianką było pojawienie się Brada Pitta na 50. urodzinach Jennifer Aniston. Do tej pory byli małżonkowie raczej unikali wspólnego kontaktu, dlatego wiadomość o wspólnej imprezie była dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Okazuje się, że ta informacja bardzo poruszyła też Angelinę Jolie, która ostro zareagowała... Zobaczcie, co zrobiła!

Zobacz: Sensacja w Hollywood! Brad Pitt pojawił się na urodzinach Jennifer Aniston!

Jolie jest nadal zazdrosna o Brada Pitta?

Angelina Jolie rozstała się z Bradem, ale nadal widuje się z nim w obecności prawników. W końcu muszą wspólnie ustalać szczegóły dotyczące opieki i wychowania ich dzieci. Gwiazda, która odbiła Aniston męża nawet po rozwodzie ciężko znosi spotkania ojca swoich dzieci z dawną żoną. Jak donosi magazyn Daily Mail Jolie jest nadal zazdrosna o Pitta. Obawia się, że teraz Brad wróci do Jennifer. Na wieść o ich wspólnej imprezie była załamana, jednak pomogli jej przyjaciele, którzy okazali jej pełne wsparcie w tej sytuacji. Paparazzi przyłapali Jolie na rozmowie ze znajomymi i wspólnym wyjściu. Aktorka była uśmiechnięta, więc widocznie szybko uporała się z newsami na temat swojego ex.

Co działo się na urodzinach Jennifer Aniston?

Urodziny Aniston to było jedno z najważniejszych wydarzeń w Hollywood. Gwiazda serialu "Przyjaciele" skończyła właśnie 50 lat i postanowiła to hucznie uczcić. W Sunset Tower w Los Angeles pojawiła się plejada gwiazd, ale największe zaskoczenie wywołała obecność Brada Pitta. Aktor starał się unikać paparazzi, jednak udało im się sfotografować gwiazdora jak wychodzi z auta i udaje się do restauracji. Już od miesięcy plotkuje się o tym, że ich stosunki uległy ociepleniu. A Pitt okazała byłej żonie ogromne wsparcie, kiedy zmarła jej matka.

Sądzicie, że powrót Aniston i Pitta jest możliwy?

Angelina Jolie nadal jest zazdrosna o Brada

W weekend Brad Pitt bawił się na urodzinach Jennifer Aniston