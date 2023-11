Reklama

Od wielu lat stan zdrowia Angeliny Jolie jest jedną z największych zagadek w show-biznesie. Media prześcigają się w domysłach na temat jej samopoczucia. Co jakiś czas pojawiają się też nowe zdjęcia, na których Angelina Jolie wygląda na zmęczoną i wycieńczoną. Te objawy nasiliły się po jej głośnym i nagłym rozstaniu z Bradem Pittem. Para, która do tej pory uchodziła za niemal idealną, nagle ogłosiła, że nie chce mieć ze sobą nic wspólnego. W dodatku małżonkowi zaczęli zaciekłą walkę o szóstkę dzieci. To źle wpłynęło na zdrowie Angeliny Jolie...

Zobacz także: Brad Pitt ma nową dziewczynę! Spotykają się od kilku miesięcy!

Angelina Jolie w szpitalu? Stan zdrowia aktorki

W mediach pojawiły się właśnie kolejne niepokojące wieści na temat stanu zdrowia Angeliny Jolie. Jak podaje magazyn "Star", aktorka miała trafić do szpitala. Lekarze zajęli się wycieńczoną gwiazdą. Podano jej witaminy na wzmocnienie. Kilka miesięcy temu pisano bowiem, że Angelina Jolie waży zaledwie 34 kg! Zagraniczne media twierdzą, że stres związany z rozwodem z Bradem Pittem jeszcze bardziej ją wycieńczył. Z kolei portal "Gossip Cop" zaprzecza tym doniesieniom.

- Jolie nie była hospitalizowana ze względu na swoją wagę, która tak naprawdę nie wahała się od wielu lat. Co istotne, żadne z legalnych źródeł nie głosiło, że w tamtym czasie zdobywczyni Oscara została zabrana do placówki medycznej - czytamy w oświadczeniu, które zostało tam opublikowane.

Mamy nadzieję, że to tylko plotki, a Angelina Jolie niebawem wróci do pracy i będzie nas zachwycała nowymi rolami! Trzymamy za nią kciuki!

POLECAMY: "To było 12 lat piekła" Brad Pitt ostro o swoim związku z Angeliną Jolie. Łączył ich tylko seks?

Angelina Jolie i Brad Pitt tworzyli kiedyś piękną parę

East News

Czy z jej zdrowiem dzieje się coś niepokojącego?

East News