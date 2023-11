W USA to temat numer jeden! O kilku tygodni plotkuje się o gorącym romansie Angeliny Jolie i Colina Farrella! Para miała się do siebie zbliżyć po ostatnich trudnych miesiącach dla obojga. Jak donoszą amerykańskie media, aktorzy regularnie spotykają się od dwóch miesięcy!

Trzy lata temu Angelina Jolie i Brad Pitt podjęli decyzję o rozwodzie. Aktorka zarzucała mu skłonność do nadużywania alkoholu i przemoc wobec dzieci. Ten w wywiadach opowiadał, że życie z nią bywało piekłem. I choć teraz porozumiewają się głównie za pomocą prawnika, jeszcze kilka tygodni temu w ich relacji miał nastąpić przełom.

Dziś wydaje się, że Angelina jest skupiona tylko na nowej relacji z byłym partnerem Alicji Bachledy Curuś. To ponoć na jego życzenie pojawiła się na premierze filmu „Dumbo”, w którym Colin gra główną rolę. Fotoreporterom nie udało się jednak zrobić im wspólnego zdjęcia. Niemniej jednak, jakiś czas później, para była widziana na wspólnym obiedzie w Los Angeles. Radar Online twierdzi, że ich związek trwa już 2 miesiące:

Angelina zawsze była nim zafascynowana i rozpatrywała go w kategoriach "tego, który jej się wyślizgnął". Teraz nic nie stoi jej na przeszkodzie, a przywykła do tego, że zawsze dostaje to, czego chce - donosi informator portalu.