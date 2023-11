Reklama

Choć małżeństwem byli tylko przez dwa lata, to Angelina Jolie i Brad Pitt spotykali się znacznie dłużej. Para związała się ze sobą w 2005 roku. Szybko stała się najgorętszą parą w show-biznesie! Aktorzy dziś spotykają się ze sobą jedynie w sądzie. Angelina i Brad nie walczą jednak o majątek, a o... dzieci! Jak się okazuje, kwestie finansowe idą im tak dobrze, że postanowili nawet po rozstaniu prowadzić wspólne biznesy! Jakie?

Angelina i Brad prowadzą wspólne biznesy

Gwiazdy rozstały się podobno z powodu zamiłowania Brada do alkoholu, jego stosunku do dzieci i nieobecności aktora w domu. Nie wiadomo, ile w tym jest prawdy, jednak podczas rozprawy rozwodowej sąd nie ograniczył 55-latkowi kontaktu z potomstwem, o co mocno walczyła Angelina. Jeśli chodzi o wychowanie szóstki nieletnich, gwiazdy od kilku miesięcy nie potrafią znaleźć wspólnego języka. Co ciekawe, w sprawach finansowych od razu idą na wiele kompromisów!

Zobacz także: Brad Pitt ma nową ukochaną! To znana aktorka. Ta wiadomość złamie serce Angelinie Jolie

Jak donoszą zagraniczne media, para jest właścicielami winnicy w Miravalu. Tuż po rozwodzie gwiazdy zdecydowały się nie sprzedawać inwestycji. Ponoć zarówno Brad i Angelina marzą o własnym winie, które w najbliższym czasie zostanie wyprodukowane. Pitt i Jolie nie spierają się nawet o nazwę trunku. Według informatorów "Studio" podoba się wszystkim. A nazwa nawiązuje do muzycznych korzeni posiadłości Chateau Miraval.

Według magazynu "People" para marzy, aby w przyszłości posiadłością zajęły się dzieci. Czy otrzymają ją bliźniaki urodzone właśnie we Francji? A może cała szóstka stanie się właścicielami? Mamy nadzieję, że wspólny biznes nie poróżni nikogo.

Zobacz także: Pierwsze WSPÓLNE zdjęcie Brada Pitta i Angeliny Jolie od czasu rozstania! Gdzie się spotkali?

Angelina Jolie i Brad Pitt byli w związku przez 13 lat

ONS.pl

Aktorzy doczekali się szóstki dzieci

Reklama