Angelina Jolie i Brad Pitt jednak nie wezmą rozwodu?!

Angelina Jolie i Brad Pitt na razie ukrywają swoją odżywającą miłość przed dziećmi:

Ukrywają swoją odżywającą relację by nie dezorientować dzieci. One zawsze są dla nich priorytetem. To oczywiste, że Brad dalej kocha Angelinę, a ona kocha jego. Wysiłek, jaki wkłada w pracę nad sobą sprawił, że znów wygrywa jej serce.