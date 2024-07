Kariera Anety Zając tuż po zwycięstwie w "Tańcu z Gwiazdami" miała brać rozpędu. Niestety, oferty ni posypały się jak z rękawa. Aktorka musiała ratować się więc nagą sesją w magazynie dla mężczyzn, która wzbudziła ogromne zainteresowanie. Przypomnijmy: Już jest! Mamy okładkę Playboya z Anetą Zając! Pokazała sporo ciała

Dziś dziennik Fakt doniósł, że aktorka zaczęła gwiazdorzyć. Regularnie spóźnia się na plan "Pierwszej miłości", stroi fochy, a nagle przestała się się podobać praca z fryzjerką, z która współpracuje już 10 lat. Za takim zachowaniem ma stać to, że Zając uwierzyła w to, że jest już ogromną gwiazdą. Doniesienia tabloidu dotarły do samej zainteresowanej, która na swoim Facebooku pokazała wymowne zdjęcie, z podpisem "Chyba zjem snickersa".

Czy w ten sposób udowodnił, że ma do siebie dystans?

