Aneta Zając świętuje urodziny synów: "Kocham najmocniej na świecie"

Aneta Zając jest troskliwą mamą dwóch synów. Aktorka postanowiła pochwalić się na swoim Instagramie, co takiego zrobili jej chłopcy w... kuchni! Okazało się, że Robert i Michał mają ogromny talent do pieczenia! Ich kulinarne dzieło także zostało opublikowane przez gwiazdę. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem! Co takiego zrobili chłopcy? Dzieci Anety Zając mają ogromny talent kulinarny! Aneta Zając ma teraz dużo czasu dla dzieci. W obecnej sytuacji, kiedy wszyscy musimy się stosować do zasad społecznej kwarantanny, spędzamy dużo czasu w domu. To idealny czas na odkrycie nowych pasji i talentów razem ze swoimi pociechami. Wygląda na to, że aktorka doskonale wie co zrobić, aby jej synowie nie nudzili się w domu i połączyli przyjemne z pożytecznym. Robert i Michał postanowili pomóc mamie w pieczeniu babeczek. Chłopcy byli tym tak zaangażowani, że ich mama postanowiła pochwalić się tym w sieci. Mężczyźni w kuchni.. hmm co to będzie .. chyba jakieś przepyszne babeczki z czekoladą 🧁☺️ #myboys #kucharze #family - napisała Aneta Zając Fani aktorki również nie kryli zachwytu, że gwiazda potrafi zorganizować swoim dzieciom ciekawe zajęcia, które pochłaniają ich bez reszty! - Taka to pożyje 😂mama idealnie wychowałaś swoich synków 👏👏 - Pięknie wyszły te babeczki zdolne chłopaki pozdrawiam i życzę smacznego - Fajnie, że dzieciaki się angażują - Zdolniachy😘👏 - Chłopaki niech robią, a Pani sobie odpocznie 🌸 😃 - piszą fani gwiazdy.