4 z 4

Mikołaj Krawczyk z żoną

Mikołajowi Krawczykowi towarzyszyła jego żona, Sylwia Juszczak, z którą wziął ślub w 2016 roku. Aktorka pokochała synów aktora. Sama również jest mamą dwóch uroczych urwisów. Sylwii i Mikołajowi udaje się tworzyć zgraną rodzinę patchworkową. Do pełni ideału brakuje jeszcze naprawienia relacji z Anetą Zając. Trzymamy kciuki za to, aby byli partnerzy doszli do porozumienia i nauczyli się ze sobą rozmawiać!

POLECAMY: Mikołaj Krawczyk świętował 7. urodziny synów. "Nie ma to jak rodzinka w komplecie" ZDJĘCIA