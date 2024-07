Kariera Anety Zając po zwycięstwie w "Tańcu z gwiazdami" miała nabrać tempa. Niestety nie pojawiły się żadne interesujące oferty ani lukratywne kontrakty mimo zapewnień ze strony nowej agencji obsługującej Zając. Aktorka chciała o sobie przypomnieć w nieco inny sposób i rozebrała się w magazynie "Playboy". Tam - jak sama twierdzi - chciała pokazać się z odmiennej strony. Zobacz: Zając pokazała sporo ciała na okładce Playboya

Gwiazda jakiś czas temu rozstała się ze swoją menadżerką Anną Adamiak z Oxy Management, której zdaniem pomysł pojawienia się Zając we wspomnianym piśmie nie był najlepszą decyzją. Aneta obecnie skonfliktowana jest z agencją, która dbała o jej interesy, wizerunek. Sprawa trafiła do sądu. Jak podaje "Rewia", aktorka nie otrzymała pełnej kwoty z wygranej w tanecznym show. Postanowiliśmy sprawdzić, ile w tym prawdy.

- Pani Zając otrzymała wygraną bezpośrednio na swoje konto plus wynagrodzenie za "Taniec z gwiazdami" od agencji, która to z tego wynagrodzenia potrąciła wynagrodzenie za swoją pracę - tłumaczy nam osoba z otoczenia gwiazdy, która prosi o to, aby pozostać anonimową