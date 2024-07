Portale społecznościowe okazały się w ostatnich miesiącach doskonałą platformą do promocji różnych charytatywnych inicjatyw, którym przewodziły gwiazdy, tak chętnie udzielające się na Instagramie czy Facebooku. W wakacje rządził Ice Bucket Challenge, choć nie wszyscy celebryci byli tej idei przychylni. Przypomnijmy: Brodzik wkurzyła się za nominację do splasha. Poniżyła innych celebrytów

Teraz przyszedł czas na nową modę, która tym razem przyszła z Wielkiej Brytanii. Akcja zatytułowana "Wake Up Call" i ma bardzo prostą zasadę. Wystarczy zrobić sobie selfie bez makijażu, zaraz po przebudzeniu i wrzucić to do sieci - jednocześnie wspierając konto komitetu UNICEF. Zebrane fundusze mają zostać przeznaczone na pomoc dzieciom z Syrii, od kilkunastu miesięcy ogarniętej wojną. Pierwszą polską gwiazdą, które wzięła udział w tej akcji jest Aneta Zając.

Weźmiecie udział? Tak po przebudzeniu wygląda Aneta, a podobną fotkę wrzuciła już m.in. Naomi Campbell.

