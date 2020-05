Aneta i Olek  w nowym sezonie "M jak miłość" zostaną rodzicami? Po wakacjach czeka nas kolejne zaskoczenie! 

Historia miłości Anety i Olka w "M jak miłość" jest pełna nagłych zwrotów. Rozstania, powroty, szantaże, w końcu ślub w więzieniu, a w nowym sezonie serialu być może nawet dziecko! Trzeba przyznać, że ta para nie lubi się nudzić.

20. sezon "M jak miłość" zakończył się tuż przed ogłoszeniem wyroku, jaki otrzyma Olek za zabójstwo Artura. Na nowych zdjęciach z planu widać jednak, że lekarz jest w domu, z rodziną, co wskazuje na uniewinnienie lub wyrok w zawieszeniu.

To nie jedyne zaskoczenie, jakie czeka na widzów serialu po wakacjach. Okazuje się, że do obsady dołączy matka Anety, w tej roli Hanna Śleszyńska, a Olek być może zostanie ojcem!

Aneta marzy o dziecku!

Aneta w serialu dała się poznać jako bezkompromisowa w dążeniu do celu. Z miłości do Olka była gotowa na wszystko, a teraz żona młodego lekarza marzy o dziecku. Po tym, jak udawała ciężarną faktycznie zapragnęła mieć z Olkiem dziecko:

Tak się wczułam w rolę, że zaczęłam sobie wyobrażać, jak by to było gdybyśmy naprawdę mieli dziecko... Zdolne, ambitne, takie jak ty! Wyrośnie mały geniusz...

Niestety, w finale sezonu "M jak miłość" Olek nie podzielił entuzjazmu żony i z pewnością to nie jest rzecz, o której marzy tuż przed ogłoszeniem wyroku. Jednak Aneta nie da się tak łatwo zbyć! W nowym sezonie wszystko się może zdarzyć, bo jak wiadomo jeśli Aneta Kryńska czegoś chce to musi to zdobyć!

Nie mogę zdradzić czy po wakacjach Aneta zostanie mamą, ale na pewno poznacie mamę Anety. Okaże się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni - powiedziała Ilona Janyst w "Kulisach serialu M jak miłość".

Olek z pewnością nie będzie miał łatwo!

Aneta zrobi wszystko, aby być z Olkiem. Jednak on podchodzi do tego małżeństwa z większym dystansem!

W nowym sezonie "M jak miłość" do obsady dołączy Hanna Śleszyńska, która zagra matkę Anety.