Olek w "M jak miłość" jednak zostanie uniewinniony?! Co się wydarzy w pierwszym odcinku po wakacjach

Olek w ostatnim odcinku 20. sezonu „M jak miłość” bez ustalenia ze swoim prawnikiem wyznał, że faktycznie postrzelił Artura i przyznał się do wszystkiego. To zaskoczyło jego rodzinę, która obawia się, że teraz dostanie on maksymalną karę i kolejne 15 lat spędzi w więzieniu.

Okazuje się jednak, że prawda może być zupełnie inna i wyznanie młodego lekarza może ocalić go przez odsiadką. Co stanie się w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach? Jaki wyrok usłyszy Chodakowski?

Olek w "M jak miłość" nie zostanie skazany?

Ostatnia rozprawa sądowa, na której Olek ma usłyszeć wyrok, zakończyła 20. sezon serialu „M jak miłość”. Kolejne odcinki widzowie będą mogli zobaczyć po wakacjach, najprawdopodobniej we wrześniu, ale data emisji nowego odcinka nie jest jeszcze znana. Ogromne emocje, jakie towarzyszyły ostatniemu odcinkowi sprawiły, że w sieci pojawiły się spekulacje na temat tego, jaki wyrok usłyszy Olek!

Wskazówkę dała Małgorzata Pieczyńska, która pokazała zdjęcie z planu nowego sezonu „M jak miłość”, na których... jest Olek! Czy to oznacza, że lekarz nie trafi do więzienia? Fani od razu zwrócili uwagę na fakt, że Chodakowski jest na zdjęciach z rodziną.

Czyżby Olka wypuścili? - pyta jedna z fanek serialu. O Olus w domu 🥰 - odpowiada inna Internautka

Pojawiły się też spekulacje, że Olek dzięki swojemu wyznaniu na ostatniej rozprawie zostanie uniewinniony lub skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci i otrzyma wyrok w zawieszeniu:

myślę,że uniewinnią go właśnie dlatego, że się przyznał. mam na dzieję, że dostanie tylko zawiasy :) Teraz jak powiedział prawdę prosto z serca ( to powinni zwrócić mu wolność i potraktować sprawę jako obrona wobec najbliższych

Tylko spójrzcie na zdjęcie z planu opublikowane przez Małgorzatę Pieczyńską. Olek znów będzie w domu?

Zobacz także: Mateusz w "M jak miłość" będzie wykorzystany przez Lilkę i jej rodzinę! Czy jego małżeństwo przetrwa?

Olek zostanie uniewinniony? A może otrzyma wyrok w zawieszeniu?

MTL Maxfilm

Co dalej z małżeństwem Anety i Olka? Przetrwa w tej trudnej sytuacji?