Aneta Glam ma 51 lat i sylwetkę, której może pozazdrościć wiele młodszych kobiet. Celebrytka znana z programów "Żony Miami" i "Królowej przetrwania" ujawniła, że nie ćwiczy już tak regularnie jak kiedyś, ale ostatnio coraz chętniej pokazuje nagrania z siłowni. Od dawna nie ukrywa, że sekret jej wyglądu tkwi w diecie wegańskiej, która jest pełna błonnika i roślinnego białka. Teraz fanka zapytała ją o wagę. Aneta Glam zabrała głos, a odpowiedź może zaskoczyć.

Aneta Glam zdradziła, ile waży

Aneta Glam jest celebrytką, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w reality-show „Żony Miami” oraz „Królowe przetrwania”. Jakiś czas temu rozstała się ze swoim partnerem Georgem. Potem przyszedł czas na ważne decyzje i zakup domu. Aneta Glam nawet po rozstaniu nie zamierzała zwalniać tempa i chętnie chwaliła się w mediach społecznościowych swoim życiem w Miami. Od jakiegoś czasu celebrytka poświęca się promowaniu działań na rzecz praw zwierząt i pokazuje, że dieta wegańska może być smaczna i łatwa w przygotowaniu.

Niedawno Aneta Glam znów wróciła na siłownię i od czasu do czasu pokazuje fankom kolejne relacje z ćwiczeń, a jednocześnie chwali się świetną formą. Internautki kibicują jej, a jednocześnie są ciekawe, ile tak naprawdę waży Aneta Glam.

Witam, czy mogę zapytać ile Pani waży i o wzrost?
zapytała jedna z fanek Anety Glam

Gwiazda "Żon Miami" zabrała głos i przy okazji zdradziła, że jest naprawdę wysoka. A co z wagą? Na to pytanie Aneta Glam również odpowiedziała i nie ukrywa, że waży 60 kilogramów:

181 cm, 60 kg
napisała wprost Aneta Glam

Jak Aneta Glam dba o swoją figurę?

Choć Aneta Glam zaznacza, że nie każdy musi przechodzić na weganizm, by dobrze wyglądać, to jej historia bez wątpienia zainspirowała wiele osób. Jej przypadek pokazuje, że konsekwentna dieta i wysiłek fizyczny może prowadzić do zachwycających efektów. Celebrytka podkreśliła też, że zdrowa dieta pozwala jej utrzymać nie tylko wagę, ale też kondycję skóry i sylwetki.

Gwiazda hitowych "Żon Miami" nie ukrywa, że od lat trzyma się też z dala od cukru:

Jedyny cukier, jaki spożywam to ten w szampanie, ale to i tak bardzo mało, bo jak sami wiecie, 90 procent szampana wylewa się na moją skórę, a nie do mojego żołądka
mówiła Aneta Glam na InstaStories.

Jesteście zaskoczeni, że Aneta Glam zdradziła, ile waży? Jak wiadomo, gwiazdy niechętnie dzielą się takimi informacjami!

Aneta Glam zdradziła ile waży
Instagram @anetaglam

