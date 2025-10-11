Aneta Glam ma 51 lat i sylwetkę, której może pozazdrościć wiele młodszych kobiet. Celebrytka znana z programów "Żony Miami" i "Królowej przetrwania" ujawniła, że nie ćwiczy już tak regularnie jak kiedyś, ale ostatnio coraz chętniej pokazuje nagrania z siłowni. Od dawna nie ukrywa, że sekret jej wyglądu tkwi w diecie wegańskiej, która jest pełna błonnika i roślinnego białka. Teraz fanka zapytała ją o wagę. Aneta Glam zabrała głos, a odpowiedź może zaskoczyć.

Reklama

Aneta Glam zdradziła, ile waży

Aneta Glam jest celebrytką, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w reality-show „Żony Miami” oraz „Królowe przetrwania”. Jakiś czas temu rozstała się ze swoim partnerem Georgem. Potem przyszedł czas na ważne decyzje i zakup domu. Aneta Glam nawet po rozstaniu nie zamierzała zwalniać tempa i chętnie chwaliła się w mediach społecznościowych swoim życiem w Miami. Od jakiegoś czasu celebrytka poświęca się promowaniu działań na rzecz praw zwierząt i pokazuje, że dieta wegańska może być smaczna i łatwa w przygotowaniu.

Niedawno Aneta Glam znów wróciła na siłownię i od czasu do czasu pokazuje fankom kolejne relacje z ćwiczeń, a jednocześnie chwali się świetną formą. Internautki kibicują jej, a jednocześnie są ciekawe, ile tak naprawdę waży Aneta Glam.

Witam, czy mogę zapytać ile Pani waży i o wzrost? zapytała jedna z fanek Anety Glam

Gwiazda "Żon Miami" zabrała głos i przy okazji zdradziła, że jest naprawdę wysoka. A co z wagą? Na to pytanie Aneta Glam również odpowiedziała i nie ukrywa, że waży 60 kilogramów:

181 cm, 60 kg napisała wprost Aneta Glam

Jak Aneta Glam dba o swoją figurę?

Choć Aneta Glam zaznacza, że nie każdy musi przechodzić na weganizm, by dobrze wyglądać, to jej historia bez wątpienia zainspirowała wiele osób. Jej przypadek pokazuje, że konsekwentna dieta i wysiłek fizyczny może prowadzić do zachwycających efektów. Celebrytka podkreśliła też, że zdrowa dieta pozwala jej utrzymać nie tylko wagę, ale też kondycję skóry i sylwetki.

Gwiazda hitowych "Żon Miami" nie ukrywa, że od lat trzyma się też z dala od cukru:

Jedyny cukier, jaki spożywam to ten w szampanie, ale to i tak bardzo mało, bo jak sami wiecie, 90 procent szampana wylewa się na moją skórę, a nie do mojego żołądka mówiła Aneta Glam na InstaStories.

Jesteście zaskoczeni, że Aneta Glam zdradziła, ile waży? Jak wiadomo, gwiazdy niechętnie dzielą się takimi informacjami!

Instagram @anetaglam

Zobacz także: