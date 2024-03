Aneta Glam może pochwalić się figurą modelki, a nawet nie chodzi na siłownie. Celebrytka ma specjalną dietę, dzięki której prezentuje się fenomenalnie. Pomimo widocznych mięśni na jej brzuchu Aneta przyznała, że w ogóle nie ćwiczy. W rozmowie z Party.pl z chęcią zdradziła sekret swojej sylwetki.

Aneta Glam zdobyła popularność dzięki w reality-show. Celebrytka najpierw pojawiła się w programie "Żony Miami", po którym zdobyła rozpoznawalność w całej Polsce, a następnie walczyła o zwycięstwo w programie "Królowe przetrwania". Jak na prawdziwą celebrytkę przystało, Aneta ma za sobą również kilka medialnych konfliktów m.in. z Caroline Derpienski czy Martą Linkiewicz. Jednak nie tylko z tego jest znana, celebrytka walczy o prawa zwierząt i twierdzi, że jest weganką. To właśnie dzięki diecie wegańskiej udaje się jej podtrzymać idealną figurą.

Kiedyś trenowałam dwa razy w tygodniu. Ostatnio przez rok nie trenuje, bo jestem tak poświęcona tej mojej misji wegańskiej, że ja, zamiast chodzić na salę sportową, to cały czas czytam i edukuję się. (...) Ale ta dieta wegańska to właśnie powoduje to, że nie tyje, ponieważ ta dieta zawiera bardzo dużo błonnika i to białko roślinę jest bardzo lekkie do strawienia

— zdradziła Aneta Glam.