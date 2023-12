Ostatnio w polskim show-biznesie spore zamieszanie wywołał wielki powrót Natalii Janoszek, która została uczestniczką zupełnie nowego show. Jak sobie w nim poradziła? Oceniła ją inna bohaterka, Aneta Glam.

Aneta Glam wprost o Natalii Janoszek

Powrót Natalii Janoszek do mediów po tym, jak Krzysztof Stanowski wziął pod lupę jej karierę, wytykając mnóstwo kłamstw i niedomówień, odbił się głośnym echem. Wielu sądziło, że po takim skandalu ta na dobre odsunie się w cień, jednak po chwilowej przerwie wróciła, od razu wskakując do nowego reality show "Królowa przetrwania".

Jak sobie w nim poradziła? Zapytaliśmy o to Anetę Glam, która także wzięła udział w programie. Jej zdaniem, w dżungli Natalia pokazała swoje prawdziwe oblicze.

W dżungli Natalia pokazała zupełnie inną stronę. W dżungli nie ma wyboru, można pokazać tylko prawdziwą stronę. My wszystkie pokazałyśmy zupełnie inne osoby, niż jesteśmy

Aneta odniosła się też bezpośrednio do swojej relacji z Natalią. Przyznała, że na ten moment nie do końca jest w stanie ją określić. Co jeszcze powiedziała nam "Żona Miami"? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.