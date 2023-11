Anella podkreśliła także, że czuje się urażona wypowiedziami dr Kurmanow.

- Czuje się urażona przez Panią Dr, która chciała usilnie weprzec mi brak wiedzy na temat tego jak postępuje. Natomiast to do Pani Chirurg jak to powiedziała na szczęście nikt nie powraca - może właśnie dlatego ze efekty operacji tej Pani nie są satysfakcjonujące - napisała Anella (pisownia oryginalna).