Angelika Trochonowicz jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek. Razem z mężem Łukaszem Trochonowiczem, znanym jako Luka, prowadzą kanały na YouTubie, gdzie pokazują codzienne życie z córką Charlotte. Andziaks, oprócz prężnie rozwiniętych mediów społecznościowych, prowadzi także własne biznesy, m.in. firmę „Twinkle Candle”, tworzącą świece zapachowe oraz kosmetyki do pielęgnacji. Obecnie na Instagramie obserwuje ją już 1,5 miliona osób. W ostatnich miesiącach influencerka publikuje wiele treści związanych z ciążą i oczekiwaniem na poród. Fani z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym Andziaks powita na świecie swoje drugie dziecko.

Andziaks opublikowała nagranie. Widać ciążowy brzuszek

Andziaks chętnie dzieli się wyjątkowymi chwilami z najbliższymi. Jej córka Charlotte nie może doczekać się przyjścia na świat rodzeństwa. W najnowszym nagraniu influencerka pokazuje pokaźny ciążowy brzuszek, a obok niej siedzi Charlotte, która z fascynacją składa pocałunki na brzuchu mamy. Andziaks nie kryje szczęścia z tej wyjątkowej chwili.

Uwielbiam te momenty🫶🏼 napisała na Instagramie.

Poród Andziaks coraz bliżej? Fani nie kryli zaskoczenia

Pod nagraniem Andziaks pojawiła się lawina komentarzy. Internauci są zaskoczeni, że Andziaks jeszcze nie urodziła. Niektórzy byli przekonani, że ten moment nastąpi w czasie świąt lub najpóźniej w Nowy Rok. Jednak, jak się okazuje, na ten moment trzeba jeszcze chwilę poczekać.

Chyba mu się nie śpieszy ❤️ będzie rok młodszy 🤣🤎

To się chłopak rozgościł w brzuszku nieźle 🩵

A Ty się martwiłaś, że rozwiązanie nastąpi w Wigilię 🤭🥹 Coś mu się nie spieszy na ten świat 🙈

Na narodziny nowego dziecka influencerki czekają przede wszystkim jej najbliżsi. Mama Andziaks nie może się już doczekać wnuka. Na jednym z InstaStories powiedziała radośnie: "Wnusiu. Wychodzimy! Babcia już zaprasza na świat. Już jesteśmy gotowi! Czekamy".

Choć Andziaks i Luka wciąż trzymają wszystkich w niepewności co do terminu porodu, z pewnością nastąpi on już niedługo!

