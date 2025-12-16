Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par na polskim Youtubie. Nic więc dziwnego, że w obliczu zbliżającego się wielkimi krokami terminu porodu influencerki, fani z jeszcze większą uwagą śledzą profile pary, a także ich najbliższych. Tym razem szczególną uwagę zwróciło InstaStories Agnieszki Kurowskiej, czyli mamy Andziaks! Pokazała się na nim z córką i ogłosiła ważną rzecz.

Mama Andziaks na wspólnym nagraniu z córką

Czy Andziaks urodziła? To pytanie od kilkunastu dni zadaje sobie wielu fanów influencerki. A domysły i teorie w sieci na ten temat stają się jeszcze bardziej gorące, kiedy tylko Andziaks dłuższą chwilę nie odzywa się do swoich obserwatorów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wydaje się jednak, że wątpliwości w tej sprawie właśnie rozwiała mama Andziaks.

Andziaks urodziła? To nagranie rozwiewa wątpliwości

W miniony poniedziałek Agnieszka Kurowska opublikowała InstaStories z córką, na którym widzimy influencerkę w dalszym ciągu z ciążowym brzuszkiem. Panie wybrały się bowiem na wspólne świąteczne śniadanie do jednej z popularnych restauracji. Na wspomnianym nagraniu mama Andziaks zaprasza też swojego wnuczka do wyjścia na świat!

Wnusiu. Wychodzimy! Babcia już zaprasza na świat. Już jesteśmy gotowi! Czekamy - mówi Agnieszka Kurowska

Wszystko wskazuje więc na to, że Andziaks i Luka wciąż oczekują na swoje drugie maleństwo. Nie ulega jednak wątpliwości, że radosna nowina o narodzinach synka pary napłynie do nas już naprawdę niedługo!

