Mama Andziaks nagle pokazała nagranie z córką i ogłosiła: "Babcia już..."
Fani Andziaks i Luki z niecierpliwością wyczekują informacji o narodzinach ich drugiej pociechy i nieustannie zastanawiają się, czy maleństwo jest już na świecie. Tymczasem na InstaStories mamy influencerki pojawiło się nagranie, które rozwiewa wszystkie wątpliwości!
Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par na polskim Youtubie. Nic więc dziwnego, że w obliczu zbliżającego się wielkimi krokami terminu porodu influencerki, fani z jeszcze większą uwagą śledzą profile pary, a także ich najbliższych. Tym razem szczególną uwagę zwróciło InstaStories Agnieszki Kurowskiej, czyli mamy Andziaks! Pokazała się na nim z córką i ogłosiła ważną rzecz.
Mama Andziaks na wspólnym nagraniu z córką
Czy Andziaks urodziła? To pytanie od kilkunastu dni zadaje sobie wielu fanów influencerki. A domysły i teorie w sieci na ten temat stają się jeszcze bardziej gorące, kiedy tylko Andziaks dłuższą chwilę nie odzywa się do swoich obserwatorów za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Wydaje się jednak, że wątpliwości w tej sprawie właśnie rozwiała mama Andziaks.
Andziaks urodziła? To nagranie rozwiewa wątpliwości
W miniony poniedziałek Agnieszka Kurowska opublikowała InstaStories z córką, na którym widzimy influencerkę w dalszym ciągu z ciążowym brzuszkiem. Panie wybrały się bowiem na wspólne świąteczne śniadanie do jednej z popularnych restauracji. Na wspomnianym nagraniu mama Andziaks zaprasza też swojego wnuczka do wyjścia na świat!
Wnusiu. Wychodzimy! Babcia już zaprasza na świat. Już jesteśmy gotowi! Czekamy
Wszystko wskazuje więc na to, że Andziaks i Luka wciąż oczekują na swoje drugie maleństwo. Nie ulega jednak wątpliwości, że radosna nowina o narodzinach synka pary napłynie do nas już naprawdę niedługo!
