Tegoroczne vlogmasy na kanale Andziaks są podwójnie wyjątkowe. Wszystko ze względu na to, że Youtuberka jest już w zaawansowanej ciąży i w każdej chwili może urodzić. Sama zapowiadała, że kiedy tylko maluszek pojawi się na świecie, to vlogmasy przestaną się pojawiać. I właśnie ostatnio na jej kanale zabrakło nowego filmu, a to jak wiadomo zrodziło falę spekulacji wśród fanów. Andziaks postanowiła odezwać się do swoich obserwatorów na Instagramie i wszystko im wyjaśniła. Czy to już?

Andziaks przekazała pilną wiadomość do fanów

Andziaks mimo zaawansowanej ciąży dotychczas regularnie publikowała nowe vlogmasy na swoim kanale, jednak w minioną środę, 17 grudnia, nowy film nie pojawił się. Czy to oznacza, że Andziaks urodziła? Okazało się, że powód jednak jest inny. Influencerka w dalszym ciągu czeka na narodziny drugiej pociechy, ale niestety dopadło ją mocne osłabienie i z tego też względu jest przerwa filmach.

Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj (17.12. - przyp. red.) vlogmasa nie będzie i najprawdopodobniej jutro też (18.12. - przyp. red.), dlatego, że wczoraj cały dzień nie nagrywałam. Trochę słabo się czułam, więc no dzisiaj przez to film się nie pojawi, bo już na bieżąco jesteśmy, a dzisiaj też nie nagrywam, więc jutro też się nie pojawi. Jeżeli tylko się będę dobrze czuła, to jutro z rana coś tam będę nagrywać - wyjaśniła Andziaks na nowym InstaStories, prezentując przy tym swój ciążowy brzuszek

Z kolei w opisie nagrania Andziaks dodała, że obawia się, iż dopadł ją jakiś ,,lekki wirus''.

Czuję bardzo mocne osłabienie, boję się, że jakiś lekki wirus nas złapał

Vlogmasy Andziaks biją rekordy na Youtube

Andziaks po raz kolejny jest niekwestionowaną liderką świątecznych vlogów. Jej codzienne nagrania z przygotowań do świąt Bożego Narodzenia regularnie oglądają setki tysięcy internautów! To tylko pokazuje, jak ogromną popularnością i sympatią wciąż cieszy się Andziaks, więc nic dziwnego, że fani tak niecierpliwie wyczekują na jej kolejne filmy. Teraz jednak ciężarna influencerka potrzebuje chwili odpoczynku, co na pewno zostanie w pełni zrozumiane przez jej obserwatorów.

Andziaks życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i szczęśliwego rozwiązania!

Fot. Instagram Andziaks

