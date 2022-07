Andziaks pokazała trzecią suknię ślubną! Asymetryczna kreacja robi wrażenie

Andziaks to obecnie jedna z najpopularniejszych youtuberek. 3 miesiące temu Angelika Zając i Luka Trochonowicz zostali rodzicami Charlotte Elizabeth. Imię dziewczynki wywołało w sieci niemałe kontrowersje. Jednak tego para się nie obawia. Już wcześniej zaskoczyli relacją z porodu, a teraz Andziaks zdecydowała się szczerze opowiedzieć o swoim połogu, który jak się okazało był wyjątkowo ciężki! Połóg to jest taki czas w życiu kobiety, o którym się za wiele nie mówi. Połóg to jest ogólnie chyba najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała, muszę powiedzieć szczerze. Był to czas, kiedy miałam straszne wahania nastroju i to była przesada. Zrobiłam na przykład za słodką herbatę i to już był dla mnie powód do płaczu - powiedziała w nagraniu Angelika Zając. Wahania nastrojów trwały przez pierwsze dwa tygodnie po porodzie. Skrajne emocje, jakie towarzyszyły Andziaks były charakterystyczne dla depresji poporodowej: Płakałam chyba przez dwa tygodnie po porodzie. Było mi cały czas smutno, a oprócz smutku czułam ciągle niepokój, lęk, pustkę... Czułam się, jakbym nikogo nie miała. To była depresja, której nigdy w życiu nie miałam. To nie wszystko! Youtuberka zdecydowała się opowiedzieć o fizycznych dolegliwościach połogowych, o których rzadko się mówi, a gwiazdy niechętnie poruszają ten temat. Andziaks o ciemnych stronach porodu! Angelika Zając postanowiła w bardzo obrazowy sposób opowiedzieć o tym, co działo się z jej ciałem po połogu. Uprzedziła na początku relacji osoby wrażliwe, aby wyłączyły relacje! W nagraniu szczegółowo opowiedziała o tym, co stało się podczas porodu i jak faktycznie wyglądały pierwsze trzy tygodnie po narodzinach Charlotte: Jeśli kogoś to brzydzi, to niech wyłączy mój film. P rzez...